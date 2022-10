Aus Schlumberger wird SLB, ein Technologieunternehmen, das die Energie der Zukunft voranbringt

Schlumberger (NYSE: SLB) gab heute seinen neuen Namen - SLB - bekannt. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Vision von einer kohlenstofffreien Energiezukunft und bekräftigt seine Transformation vom weltweit größten Unternehmen für Ölfeld-Dienstleistungen hin zu einem globalen Technologieunternehmen, das sich künftig darauf konzentriert, Energieinnovationen für einen Planeten im Gleichgewicht voranzubringen. Ab heute werden die alte Marke Schlumberger und fast alle damit verbundenen Marken unter der neuen Dachmarke SLB zusammengefasst. Damit geht eine erneuerte visuelle Identität einher, zu der auch ein neues Logo für das Unternehmen gehört - ein Symbol dafür, wo das Unternehmen heute steht und wohin es steuert.

"Wir stehen heute vor dem größten Balanceakt der Welt - einerseits zuverlässige, zugängliche und erschwingliche Energie bereitzustellen, um die wachsende Nachfrage zu decken, und andererseits eine rasche Dekarbonisierung zu erreichen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen”, sagte Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. "Diese doppelte Herausforderung verlangt nach einem Gleichgewicht zwischen Bezahlbarkeit von Energie, Energiesicherheit und Nachhaltigkeit. Sie erfordert ebenso ein Gleichgewicht von Innovation und Dekarbonisierung in der Öl- und Gasindustrie sowie sauberen Energielösungen. Darüber hinaus erfordert sie einen ausgewogenen Energiemix für einen Planeten im Gleichgewicht. Unsere neue Identität symbolisiert die Entschlossenheit von SLB, bei der Deckung des weltweiten Energiebedarfs weiter und schneller voranzukommen und den Weg für die Energiewende zu ebnen. Es ist eine gewaltige Herausforderung. Aber unsere Ressourcen an Mitarbeitern, Technologie und Leistung sind unübertroffen, und deshalb stellen wird uns dieser Herausforderung.”

Entwicklung der Marke

Die Marke SLB stützt sich auf fast ein Jahrhundert technologischer Innovation und Industrialisierungserfahrung in der Energiedienstleistungsbranche. Das Unternehmen hat in den vergangenen drei Jahren die Grundlagen für seine zunehmende Ausrichtung auf kohlenstoffarme und kohlenstofffreie Energietechnologielösungen geschaffen und zugleich seine Anstrengungen in den Bereichen Innovation, Dekarbonisierung und Performance für die Öl- und Gasindustrie fortgesetzt:

2020 gründete SLB seinen Geschäftsbereich New Energy mit dem Ziel, nach Partnerschaften und Möglichkeiten für kohlenstoffarme und kohlenstoffneutrale Technologien zu suchen. Damit begann für das Unternehmen eine mehrjährige Reise, auf der es seine Bedeutung in der neuen Energiezukunft durch die Entwicklung neuer Technologien und Partnerschaften erweitern konnte.

2021 verpflichtete sich SLB als erstes Unternehmen der Energiedienstleistungsbranche zu einem Netto-Null-Ziel einschließlich der gesamten Scope-3-Emissionen aus dem Einsatz seiner Technologien.

Parallel zu dieser Verpflichtung führte SLB ein Portfolio von Transition Technologies™ ein, die einen quantifizierbaren und wissenschaftlich fundierten Nutzen zur Emissionsreduzierung haben. Ein Beispiel dafür ist die SLB-Technik zum Testen und Reinigen von Bohrlöchern ohne Abfackeln, mit der die Kunden bis zu80.000 Tonnen CO 2 -Emissionen - so viel, wie eingespart würden, wenn man 18.000 Autos ein Jahr lang aus dem Verkehr ziehen würde.

-Emissionen - so viel, wie eingespart würden, wenn man 18.000 Autos ein Jahr lang aus dem Verkehr ziehen würde. Anfang dieses Jahres stellte das Unternehmen mit SLB End-to-End Emissions Solutions (SEES) einen eigenen Geschäftsbereich für die Beseitigung von Methanemissionen aus dem Öl- und Gasgeschäft vor. Methan ist ein wichtiges Ziel für die Branche, da seine erwärmende Wirkung über einen Zeitraum von 20 Jahren 8 Mal so groß ist wie die von CO 2 und über ein Jahrhundert 28 Mal so groß. SLB hat sich kürzlich der "Aiming for Zero Methane Emissions Initiative" der Öl- und Gas-Klimainitiative angeschlossen, um die Bemühungen der Energieunternehmen zu unterstützen, die Klimaerwärmung durch ihre betrieblichen Methanemissionen einzudämmen.

SLB heute

Aufbauend auf diesen Fortschritten und geleitet von seinem Markenversprechen, Energieinnovationen für einen Planeten im Gleichgewicht voranzubringen, wird sich SLB auf die Bereitstellung ergebnisorientierter Lösungen für seine Kunden in vier Bereichen konzentrieren:

Neue Energiesysteme—SLB konzentriert sich künftig auf die Entwicklung und Skalierung der neuen Energiesysteme von morgen. Mit seinem Geschäftsbereich New Energy, der sich zu einem strategischen Motor für das Unternehmen entwickelt, wird SLB weiterhin Partnerschaften in verschiedenen Branchen schließen, um Technologien in fünf Bereichen zu entwickeln: Kohlenstofflösungen, Wasserstoff, Geothermie und Geoenergie, Energiespeicherung und kritische Mineralien. Dazu gehören die Unternehmenssparte Celsius Energy, die die Kohlenstoffbilanz von Gebäuden reduziert, indem sie Energie aus der Erde zugänglich macht, sowie Genvia, ein Unternehmen für umweltfreundliche Wasserstofftechnologie, das im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit der französischen Forschungsagentur für erneuerbare Energien CEA und anderen Partnern gegründet wurde.

Dekarbonisierung der Industrie—Die Verringerung der Emissionen, insbesondere in Industriezweigen, in denen diese schwer zu vermeiden sind, ist für das Erreichen der Netto-Null-Ziele von entscheidender Bedeutung. SLB arbeitet bereits daran, auf diesem Gebiet Fortschritte zu erzielen. Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen Pläne zur Entwicklung einer digitalen Nachhaltigkeitsplattform an, die Nachhaltigkeitslösungen für diese "Hard-to-Abate"-Branchen bieten soll. Darüber hinaus konzentriert sich SLB auf die Entwicklung von Technologien und Möglichkeiten für die Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS), die einen der wichtigsten Hebel für die Dekarbonisierung mehrerer Branchen darstellt.

Digital im großen Maßstab—Die Möglichkeiten der Digitalisierung nehmen in der gesamten Energiewirtschaft weiter zu und sind längst zu einem wichtigen Leistungs- und Effizienzmotor geworden. Die SLB-Kunden werden künftig die digitalen Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens dafür nutzen können, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem sie für mehr Transparenz, bessere Messungen, eine effektivere Planung und weitaus wirkungsvollere Ergebnisse mit hoher Integrität sorgen. SLB kündigte unlängst die Marktfreigabe seiner Enterprise Data Solution an, die zur Beschleunigung fortschrittlicher Arbeitsabläufe beiträgt. Diese neueste Innovation wurde in Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen des technischen Standards der OSDU™ entwickelt, dem offenen Industriestandard für Energiedaten.

Innovation in der Öl- und Gasindustrie—Aufbauend auf seinen jahrzehntelangen technologischen Fortschritten, wird SLB auch in Zukunft neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien entwickeln, mit denen die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen sauberer, widerstandsfähiger und effizienter werden, und das bei geringerem Kohlendioxidausstoß und geringeren Auswirkungen auf die Umwelt. Das Unternehmen wird seinen "Fit-for-Basin"-Ansatz weiter ausbauen und maßgeschneiderte und kundenspezifische Technologien für die Regionen und Umgebungen entwickeln, in denen sie eingesetzt werden. Durch das stetige Wachstum digitaler Technologien zur Verbesserung von Effizienz und Leistung, sein Transition Technologies-Portfolio und sein SEES-Geschäft zur Methaneliminierung wird SLB Lösungen bereitstellen, die es seinen Kunden ermöglichen, die Produktion aus ihren Reserven zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringer Kohlenstoffintensität pro Barrel-Äquivalent zu steigern.

"Unsere neue Identität ist ein mutiges Symbol für unser Bestreben, die Energiewende zu beschleunigen und dabei die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt all unseres Handelns zu stellen”, sagte Dr. Katharina Beumelburg, Chief Strategy and Sustainability Officer von SLB. "Unsere neue Marke und Strategie sind genau auf diesen Moment in unserer Geschichte zugeschnitten. Dies ist ein Moment, der die Notwendigkeit eines ausgewogenen Energiesystems für unseren Planeten und die Notwendigkeit, ein Netto-Null-Niveau zu erreichen und darüber hinauszugehen, um die Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen, deutlich macht. Alles, was wir dafür gewählt haben, von der Form des Logos bis hin zu unserer neuen, leuchtend blauen Farbe, symbolisiert die Kühnheit unserer ambitionierten Ziele und den Einfallsreichtum unseres Teams, mit denen wir die neue Energiezukunft Wirklichkeit werden lassen. 'For a balanced planet' (für einen Planeten im Gleichgewicht) ist mehr als nur unser neuer Slogan. Dieses Ziel ist ein zentraler Bestandteil unseres Anliegens und unserer Kultur. Es greift die unglaubliche Geschichte dieses Weltklasse-Unternehmens auf, wertet sie auf und bringt sie in Richtung einer nachhaltigeren und Netto-Null-Zukunft voran.”

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) treibt als globales Technologieunternehmen Energie-Innovationen voran, die das Gleichgewicht auf unserem Planeten fördern. Mit unserer globalen Präsenz in mehr als 100 Ländern und Mitarbeitern, die fast doppelt so viele Nationalitäten repräsentieren, arbeiten wir jeden Tag daran, Öl und Gas zu dekarbonisieren und skalierbare neue Energietechnologien zu entwickeln, um die Energiewende zu beschleunigen. Mehr dazu unter slb.com.

