Vorgaben und Entspannung in Gaza-Konflikt: ATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX feiert neuen Rekord -- Gewinne in Asien: Japan erreicht neues Allzeithoch

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. In Fernost dominieren am Donnerstag die Bullen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas höher.

Der ATX hatte seinen Erstkurs bei 4.701,64 Punkten markiert und verteidigt die Gewinnzone im Handelsverlauf weiter.

Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Auch die politische Entwicklung in Frankreich sorgt international für Unterstützung. Die Regierungskrise in Frankreich scheint laut Helaba-Analysten vorerst beigelegt zu sein, da es dem zurückgetretenen Premierminister Lecornu doch noch gelungen ist, eine Lösung der Krise herbeizuführen und ein Regierungsbündnis zu schmieden.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene AGRANA mit einer Zahlenvorlage und die OMV mit einem Quartalszwischenbericht in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag neue Rekorde zu sehen.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 24.678,45 Punkten in den Handel eingestiegen und markierte damit direkt zum Start einen neuen Rekord. Auch im Verlauf bleibt das deutsche Börsenbarometer in der Gewinnzone.

Das bisherige Rekordhoch hatte bei 24.639 Punkten gelegen und wurde im Juli markiert. Rückenwind erhält der DAX laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo am Vortag ebenfalls teils neue Rekorde zu sehen gewesen waren.

Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht nun für den DAXLuft nach oben bis über 25.400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel überwiegend auf grünem Terrain.

Der Dow Jones hielt sich im Verlauf überwiegend nahe der Nulllinie, bevor er unbewegt bei 46.601,78 Punkten schloss.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verzeichnete indes Gewinne und ging schlussendlich 1,12 Prozent stärker bei 23.043,38 Einheiten in den Feierabend.

Die Wall Street nahm nach einem Tag Pause ihre jüngste Gewinnphase wieder auf - erneut getrieben von Zinssenkungsfantasien und abermals positiven Schlagzeilen rund um den Themenkomplex KI. Dabei bewegten sich die Indizes auf Tuchfühlung mit den jüngsten Allzeithochs - S&P 500 und NASDAQ 100 erklommen weitere. Da durch den Regierungsstillstand kaum Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht werden, kam dem im späten Geschäft veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eine besondere Bedeutung zu. Die Vertreter der US-Notenbank sind sich über den weiteren Kurs bei den Zinsen zunehmend uneinig. Doch eine Mehrheit ist der Meinung, dass in diesem Jahr weitere Senkungen notwendig sein werden.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen am Donnerstag mehrheitlich Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zum Handelsende 1,77 Prozent auf 48.580,44 Punkte zu und erreichte im Hanmdelsverlauf bei 48.597,08 sogar einen neuen Rekordstand.

Kräftige Gewinne werden nach der langen Feiertagspause auch vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite zuletzt um 1,25 Prozent auf 3.931,23 Zähler zulegen konnte.

Verhaltener zeigt sich der Markt in Hongkong - der Hang Seng notiert zwischenzeitlich 0,13 Prozent tiefer bei 26.794,27 Zählern.

Dabei sind es die positiven US-Vorgaben, die die Märkte antreiben. Hinzu kommt die anhaltend positive Stimmung bei Techwerten angesichts bleibender KI-Euphorie.

Auch in Asien profitieren die Märkte vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, aus dem Signale für weitere Zinssenkungen gelesen werden. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird."

