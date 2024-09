Ausblick: Academy Sports and Outdoors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Academy Sports and Outdoors lädt am 10.09.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,01 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,06 USD je Aktie erzielt worden waren.

Academy Sports and Outdoors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD, gegenüber 6,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 6,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at