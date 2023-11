Ausblick: ACM Research A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ACM Research A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,344 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,39 Prozent auf 169,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 0,830 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 557,1 Millionen USD, gegenüber 388,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

