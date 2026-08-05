Ausblick: Acuren präsentiert Quartalsergebnisse

Acuren lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acuren die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,000 USD aus. Im letzten Jahr hatte Acuren ebenfalls einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 577,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 84,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 313,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,150 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at