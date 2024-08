Ausblick: Adaptive Biotechnologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adaptive Biotechnologies lässt sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Adaptive Biotechnologies die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,334 USD gegenüber -0,330 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Adaptive Biotechnologies mit einem Umsatz von insgesamt 38,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,05 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,298 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,560 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 167,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 170,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at