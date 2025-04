Ausblick: ADF Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ADF Group lässt sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ADF Group die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass ADF Group für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,430 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 80,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 9,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,03 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,15 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 342,2 Millionen CAD, gegenüber 331,0 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at