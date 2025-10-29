Ausblick: Advanced Micro-Fabrication Equipment A präsentiert Quartalsergebnisse

Advanced Micro-Fabrication Equipment A wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,837 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 CNY erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 52,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,06 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,13 Milliarden CNY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 25 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,48 CNY je Aktie, gegenüber 2,60 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 12,32 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 9,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at