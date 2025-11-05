Advantage Solution a Aktie
Ausblick: Advantage Solutions A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Advantage Solutions A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantage Solutions A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,147 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 933,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie, gegenüber -1,180 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
