Ausblick: Aeluma präsentiert Quartalsergebnisse
Aeluma gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,025 USD. Dies würde einen Gewinn von 58,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aeluma -0,060 USD je Aktie vermeldete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aeluma in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 162,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,115 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,7 Millionen USD im Vorjahr.
