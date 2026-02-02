Ausblick: Aether Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aether Industries präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,27 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,67 Prozent auf 2,87 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,52 INR, gegenüber 11,95 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 11,25 Milliarden INR im Vergleich zu 8,39 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at