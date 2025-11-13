Ausblick: Ag Growth International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ag Growth International veröffentlicht am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,08 CAD je Aktie gegenüber 0,940 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Ag Growth International soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 357,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,49 CAD aus. Im Vorjahr waren -1,050 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at