Ausblick: Agilent Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Agilent Technologies wird am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agilent Technologies in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,57 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,92 Milliarden USD, gegenüber 6,51 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

