Agricultural Bank of China Aktie

WKN DE: A1C2NS / ISIN: CNE100000RJ0

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Agricultural Bank of China (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (A) wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,205 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Agricultural Bank of China (A) 0,220 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Agricultural Bank of China (A) mit einem Umsatz von insgesamt 172,19 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 50,74 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,792 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,750 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 719,59 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1.407,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

