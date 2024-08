Ausblick: Agricultural Bank of China (H) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agricultural Bank of China (H) stellt am 30.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,180 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agricultural Bank of China (H) 0,200 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 168,57 Milliarden CNY – ein Minus von 56,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agricultural Bank of China (H) 385,39 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,749 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,800 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 695,68 Milliarden CNY, gegenüber 1.494,42 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at