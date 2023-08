Ausblick: Ain Pharmaciez zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ain Pharmaciez präsentiert in der am 01.09.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2023 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 38,99 JPY. Dies würde einer Verringerung von 19,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ain Pharmaciez 48,53 JPY je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 89,17 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 272,93 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 262,87 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 382,16 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 358,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at