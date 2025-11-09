Ausblick: Akebia Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Akebia Therapeutics lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,011 USD. Das entspräche einem Gewinn von 89,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 55,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 240,9 Millionen USD, gegenüber 160,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

