Ausblick: Aldel Financial A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aldel Financial A wird am 06.08.2024 die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aldel Financial A noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 259,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aldel Financial A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 260,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,211 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 997,6 Millionen USD, gegenüber 1,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at