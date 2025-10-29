Ausblick: Alignment Healthcare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alignment Healthcare lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,081 USD. Das entspräche einem Gewinn von 42,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 981,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 41,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 692,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,185 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at