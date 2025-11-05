Allogene Therapeutics Aktie

Allogene Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WN / ISIN: US0197701065

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Allogene Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allogene Therapeutics wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allogene Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,221 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,959 USD, gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Allogene Therapeutics Inc Registered Shs 1,18 12,38% Allogene Therapeutics Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

