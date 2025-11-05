Allogene Therapeutics Aktie
WKN DE: A2N6WN / ISIN: US0197701065
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Allogene Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Allogene Therapeutics wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Allogene Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,221 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,959 USD, gegenüber -1,320 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allogene Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Allogene Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Allogene Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Allogene Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Allogene Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Allogene Therapeutics Inc Registered Shs
|1,18
|12,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.