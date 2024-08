Ausblick: Allot Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allot Communications präsentiert in der am 27.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,040 USD gegenüber -0,550 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 10,98 Prozent auf 22,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Allot Communications noch 25,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -1,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 94,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 93,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at