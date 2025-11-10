Altius Minerals Corporation Shs Aktie
WKN: 172912 / ISIN: CA0209361009
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Altius Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Altius Minerals wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,127 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Altius Minerals noch 0,060 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 138,83 Prozent auf 21,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,326 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,16 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 58,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 37,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
