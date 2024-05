Ausblick: Amadeus IT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Amadeus IT wird am 08.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,785 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,09 Prozent auf 1,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,10 USD je Aktie, gegenüber 2,70 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 6,57 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

