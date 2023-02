Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird sich am 23.02.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,381 USD je Aktie gegenüber 0,411 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,30 Prozent gesteigert.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,88 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 95,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 68,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at