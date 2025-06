Zollchaos geht weiter: ATX im Minus -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich tiefer - Feiertag in Shanghai

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die Börsen in Tokio und Hongkong verbuchten zum Wochenstart Verluste - in Shanghai wurde aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

AUSTRIA

Die Wiener Börse ist am Montag etwas leichter in den traditionell schwachen Börsenmonat Juni gestartet.

Der ATX verlor in den ersten Handelsminuten 0,52 Prozent auf 4.404 Punkte und gibt auch aktuell nach. Der Leitindex hält sich jedoch nahe seines Mehrjahreshochs

Neuigkeiten aus dem Zollstreit trübten die Stimmung der Anleger zum Wochenstart etwas. US-Präsident Donald Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Die EU kritisierte die Entscheidung und drohte mit Gegenmaßnahmen.

In Istanbul ist am Montag inzwischen eine weitere Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland geplant. Datenseitig steht am Nachmittag in den USA mit dem ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes ein wichtiger Stimmungsindikator auf dem Programm.

Später in der Woche dürften sich die Blicke der Anleger insbesondere auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag richten, bevor am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Montag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,55 Prozent tiefer bei 23.865,38 Punkten und verharrt anschließend in der Verlustzone. Er bleibt damit zunächst etwas auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten.

Eine weitere Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump belastete, die Abschläge hielten sich jedoch in Grenzen. Anleger haben sich an das Zoll-Hickhack inzwischen gewöhnt. Trump will nun Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Die EU übte scharfe Kritik.

Die Rally zeige derzeit deutliche Ermüdungserscheinungen, die Luft oberhalb von 24.000 Punkten sei zu dünn für weitere Kursgewinne, kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Auf der anderen Seite wäre eine Korrektur bis in die Region um 23.500 Zähler jetzt mehr als gesund und könnte das Fundament für eine Fortsetzung des Bullenmarktes legen."

WALL STREET

Am Freitag ließ an den US-Aktienmärkten die Dynamik nach.

Der Dow Jones bewegte sich die meiste Zeit im Minus, erzielte letztendlich jedoch einen Anstieg um 0,13 Prozent auf 42.270,07 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich mit roten Vorzeichen ins Wochenende und verlor 0,32 Prozent auf 19.113,77 Zähler.

Weiter im Fokus stand vor allem der Zoll-Streit. So hat US-Präsident Donald Trump China im Handelsstreit verbal angegriffen. Trump warf Peking vor, gegen die Bedingungen des kürzlich vereinbarten Handelsabkommens verstoßen zu haben.

Auf der Stimmung lastete aber auch die Entscheidung eines Berufungsgerichts, dass die von der US-Regierung eingeführten Strafzölle vorerst bestehen bleiben dürfen. Die negative Reaktion darauf hielt sich in Grenzen, weil der Markt schon nach dem Verbot der Zölle durch das US-Gericht für Internationalen Handel, dessen Entscheidung nun durch das Berufungsgericht gekippt wurde, skeptisch gewesen war. Zudem machte der Berufungserfolg schon während des späten Handels am Donnerstag die Runde.

ASIEN

In Asien haben sich die Aktienmärkte am Montag überwiegend abgeschwächt.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 schlussendlich 1,30 Prozent auf 37.470,67 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite am Freitag schlussendlich 0,47 Prozent tiefer bei 3.347,49 Einheiten. Am Montag fand aufgrund des Drachenbootfestes kein Handel statt.

In Hongkong notierte der Hang Seng letztlich 0,57 Prozent tiefer bei 23.157,97 Zählern.

Die US-Zollpolitik kehrte als Belastungsfaktor zurück und drückte auf die Kurse. Während die chinesischen Festlandsbörsen wegen des Drachenbootfests geschlossen blieben, ging es in Hongkong und Tokio abwärts.

Auf die Stimmung drückte zum einen die Ankündigung von Präsident Trump, die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ab Mittwoch von 25 Prozent auf 50 Prozent zu verdoppeln. Zum anderen hat Trump der chinesischen Regierung vorgeworfen, sie halte sich nicht an das kürzlich in Genf vereinbarte Handelsabkommen.

Daneben mahnen auch schwache Daten von den chinesischen Einkaufsmanagerindizes die Anleger zur Vorsicht. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erholte sich im Mai zwar auf 49,5 von 49,0 im April. Damit blieb er aber unter der Schwelle von 50, die Rezession von Wachstum scheidet. Der Dienstleistungssektor liegt mit 50,2 nach 50,1 im April nur ganz knapp über 50. Capital Economics warnt, dass sich Chinas Wachstum bis 2025 auf nur 3,5 Prozent verlangsamen dürfte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX