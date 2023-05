Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert öffnet am 04.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 32,2 Millionen USD im Vergleich zu 19,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 USD im Vergleich zu 2,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 120,2 Millionen USD, gegenüber 81,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

