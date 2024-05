Ausblick: Americold Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Americold Realty Trust lässt sich am 09.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Americold Realty Trust die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,022 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Americold Realty Trust nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 669,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 676,5 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,283 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,79 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

