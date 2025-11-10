Ausblick: Anant Raj Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anant Raj Global wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -2,400 INR. Dies würde einen Verlust von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Anant Raj Global -2,280 INR je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht beim Umsatz von 800,0 Millionen INR – das würde einem Zuwachs von 1492,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 50,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 12,60 INR im Vergleich zu -7,840 INR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 9,66 Milliarden INR, gegenüber 361,0 Millionen INR im vorigen Jahr.

