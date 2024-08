Ausblick: Andrew Peller präsentiert Quartalsergebnisse

Andrew Peller wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,050 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 101,0 Millionen CAD gegenüber 100,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,340 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 387,8 Millionen CAD, gegenüber 385,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

