Ausblick: Angel Yeast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Angel Yeast stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,400 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Angel Yeast ein EPS von 0,320 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 3,94 Milliarden CNY gegenüber 3,74 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,85 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,55 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,80 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 15,17 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at