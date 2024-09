Ausblick: ANYCOLOR mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ANYCOLOR präsentiert in der am 11.09.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2024 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 39,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 45,06 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,60 Prozent auf 7,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 168,45 JPY je Aktie, gegenüber 139,63 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 37,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 32,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

