Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AP Moeller - Maersk A-S (B) öffnet am 02.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 9,48 USD. Das entspräche einer Verringerung von 98,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 908,76 DKK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 87,37 Prozent auf 12,45 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte AP Moeller - Maersk A-S (B) noch 98,56 Milliarden DKK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -46,709 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1563,71 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 351,88 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at