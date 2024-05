Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AP Moeller - Maersk A-S Un wird am 02.05.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,058 USD je Aktie gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AP Moeller - Maersk A-S Un in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 12,51 Milliarden USD im Vergleich zu 14,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,244 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 48,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 51,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at