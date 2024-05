Ausblick: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arbe Robotics präsentiert in der am 22.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,548 USD, gegenüber -0,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at