Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Argan wird am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Argan 2,00 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Argan nach den Prognosen von 4 Analysten 263,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 257,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 954,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 874,2 Millionen USD im Vorjahr.
