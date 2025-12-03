XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Argan vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Argan wird am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Argan 2,00 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Argan nach den Prognosen von 4 Analysten 263,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 257,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 954,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 874,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

