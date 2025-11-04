Ausblick: ARKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARKO veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,115 USD. Dies würde einem Zuwachs von 64,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ARKO 0,070 USD je Aktie vermeldete.

ARKO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at