WKN DE: A2QF30 / ISIN: US0412421085

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: ARKO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ARKO veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,115 USD. Dies würde einem Zuwachs von 64,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ARKO 0,070 USD je Aktie vermeldete.

ARKO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden USD, gegenüber 8,73 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

ARKO Corp Registered Shs 4,50 2,16%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
