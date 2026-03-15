Assertio Holdings Aktie

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WKN DE: A41XFL / ISIN: US04546C3043

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Assertio präsentiert Quartalsergebnisse

Assertio wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -3,123 USD. Dies würde einen Verlust von 89,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Assertio -1,650 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 80,73 Prozent auf 6,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Assertio noch 32,2 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -5,993 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -3,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 111,4 Millionen USD, gegenüber 125,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

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