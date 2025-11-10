Asustek Computer Aktie
WKN DE: A1C04V / ISIN: US04648R6053
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Asustek Computer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Asustek Computer wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,98 USD je Aktie gegenüber 2,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 23,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,35 Milliarden USD gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 USD im Vergleich zu 6,58 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 23,58 Milliarden USD, gegenüber 18,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
