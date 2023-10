Ausblick: Aware legt Quartalsergebnis vor

Aware wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,060 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 120,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 4,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,240 USD, gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 18,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 16,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at