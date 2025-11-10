Ausblick: Aya Gold Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aya Gold Silver wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,090 USD je Aktie gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 52,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 15,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD im Vergleich zu -0,270 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 186,7 Millionen USD, gegenüber 53,6 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at