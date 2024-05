Ausblick: Azrieli Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Azrieli Group lässt sich am 23.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Azrieli Group die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,69 ILS gegenüber 3,11 ILS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 27,02 Prozent auf 526,9 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 722,0 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 10,78 ILS, gegenüber 18,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,15 Milliarden ILS geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden ILS erwirtschaftet wurden.

