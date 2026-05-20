B2Holding AS Aktie
WKN DE: A2ALPJ / ISIN: NO0010633951
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: B2Holding AS legt Quartalsergebnis vor
B2Holding AS gibt am 21.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,367 NOK. Dies würde einem Zuwachs von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem B2Holding AS 0,350 NOK je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 907,7 Millionen NOK – das wäre ein Zuwachs von 3,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,11 NOK, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,64 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,60 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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