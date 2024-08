Ausblick: B2Holding AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

B2Holding AS stellt am 22.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,398 NOK je Aktie gegenüber 0,420 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 929,0 Millionen NOK gegenüber 988,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,940 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,19 Milliarden NOK, gegenüber 3,52 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

