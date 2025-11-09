Ausblick: Bain Capital Specialty Finance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bain Capital Specialty Finance äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,451 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bain Capital Specialty Finance noch 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Bain Capital Specialty Finance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,86 USD je Aktie, gegenüber 1,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 274,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 284,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

