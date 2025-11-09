ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A4100E / ISIN: US05875B3042

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ballys gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ballys öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,546 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -5,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 668,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 630,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -5,123 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -11,710 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,56 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

