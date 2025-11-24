Ausblick: Banco BBVA Argentina stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco BBVA Argentina präsentiert am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,252 USD. Dies würde einer Verringerung von 51,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco BBVA Argentina 0,520 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 50,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 512,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,823 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,32 Milliarden USD, gegenüber 6,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at