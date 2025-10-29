Bancorp Aktie

Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bancorp lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 171,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 162,3 Millionen USD aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,24 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 641,2 Millionen USD, gegenüber 698,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

