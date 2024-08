Ausblick: Bank of Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications öffnet am 28.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,67 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 58,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD im Vergleich zu 4,05 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 35,43 Milliarden USD, gegenüber 78,69 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at