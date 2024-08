Ausblick: Bank of Communications legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications gibt am 28.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 CNY gegenüber 0,290 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 57,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 62,15 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 145,71 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 255,73 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 556,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at