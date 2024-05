Ausblick: Bausch + Lomb präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bausch + Lomb präsentiert in der am 01.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,070 USD. Dies würde einer Verringerung von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bausch + Lomb 0,100 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,18 Prozent auf 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bausch + Lomb noch 931,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,636 USD im Vergleich zu -0,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,65 Milliarden USD, gegenüber 4,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at